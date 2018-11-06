«Атлетико» — «Боруссия» Д: счет 1:0 после первого тайма

После первого тайма домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионовобыгрывает— 1:0.

Встреча началась с пристрелки от Анхеля Корреа, однако оба раза кипер дортмундцев Роман Бюрки продемонстрировал отличную реакцию. Мадридцы с первых минут начали действовать первым номером, пробраться сквозь плотную оборону немцев удавалось не слишком часто.

Тем не менее, гол состоялся на 33-й минуте: Филипе Луис отдал передачу в центр, откуда удар нанес Сауль — Аканжи не смог выбить мяч с пустых ворот.

На 41-й минуте из хорошей позиици пробивал Филипе Луис, но Бюрки был на месте. Перед свистком на перерыв в штрафной площади «Атлетико» возник переполох, но затолкать мяч в ворота дортмундцы не сумели. 0