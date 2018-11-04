ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Арсенал»«Локомотив» напомнил себя прошлогоднего
  • 00:39
    • «Барселона» без Месси вырвала победу у «Райо Вальекано»
  • 00:27
    • «Ювентус» в Турине обыграл «Кальяри»
  • 23:54
    • «Монако» на выезде проиграл «Реймсу»
  • 22:58
    • Джокович сыграет с Хачановым в финале турнира в Париже
  • 22:46
    • Степанова и Букин выиграли Гран-при Финляндии в танцах на льду
    Все новости спорта

    «Барселона» без Месси вырвала победу у «Райо Вальекано»

    Примера Футбол Испании Барселона Райо Вальекано Календарь Примеры
    В матче 11-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала гостевую победу над «Райо Вальекано» — 3:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче открыли на 11-й минуте гости. Прошел отличный навес Ракитича от центра поля к штрафной, Альба принял мяч, вышел на ударную позицию, но сам бить не стал, а покатил мяч на Луиса Суареса, который в касание переправил его в сетку.

    На 35-й минуте счет сравнялся. Посо оказался на подборе, обработал мяч и блестяще пробил со средней дистанции, закрутив мяч в самый угол ворот «Барселоны» с рикошетом от штанги.

    «Райо» вышел вперед на 57-й минуте. Рауль Де Томас нанёс удар головой после навеса с правого фланга в штрафную, попал в штангу, от которой мяч отскочил левее, оставив тер Штегена не у дел — а Альваро Гарсия в касание вколотил мяч под перекладину.

    Каталонцы отыгрались на 87-й минуте. Пике, повернувшись спиной к воротам, головой в прыжке сбросил мяч под удар Дембеле после навеса с фланга, и Усман мощно пробил низом в касание — точно в угол.

    А на 90-й минуте Луис Суарес здорово ускорился и в подкате замкнул навесную передачу Серхи Роберто в штрафную с правого фланга, отправив мяч в сетку мимо голкипера.

    «Барселона» одержала третью победу кряду и с 24 очками возглавляет турнирную таблицу, а «Райо Вальекано» расположился на 19-й строчке, имея в активе шесть очков.

    В следующем туре каталонцы 11 ноября примут «Бетис», а мадридцы в этот же день сыграют с «Вильярреалом».

    Примера. 11-й тур
    «Райо Вальекано» — «Барселона» — 2:3 (1:1)
    Голы: Суарес, 11 (0:1). Посо, 35 (1:1). Альваро Гарсия, 57 (2:1). Дембеле, 87 (2:2). Суарес, 90 (2:3)«Райо Вальекано»: Гарсия, Адвинкула, Амат, Гальвес (Веласкес, 71), Алекс Морено, Эмбарба, Комесанья, Трехо (Альваро Гарсия, 57), Имбула, Посо, Рауль де Томас (Алегрия, 65)«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Лангле, Пике, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 67), Рафинья (Дембеле, 52), Суарес, Коутинью (Эль-Хаддади, 67)Предупреждения: Амат, 6. Лангле, 17. Рауль де Томас, 49. Жорди Альба, 70. Гарсия, 89
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Три недели для Солари. Что ждет «Реал»?
  • 01/11/2018 в 15:30
    •
  • Прогноз
  • «Бетис» — «Сельта»
  • 1.85
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» должен обыграть дома «Даллас»
  • «Вашингтон» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Реабилитируется ли «Зенит» после поражения в Кубке?
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Вернется ли «Лацио» в зону Лиги чемпионов?
  • «Лацио» — СПАЛ. Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Победу «МЮ» принес Маркус Рашфорд Футбол АПЛ. «МЮ» с трудом одолел «Борнмут», «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем»Результаты матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 22:400
  • 22:01
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Фиорентиной»
  • 21:27
    • Слуцкий: Я на сто процентов остаюсь в «Витессе»
  • 21:09
    • Загитова победила на этапе «Гран-при» в Финляндии
    Карл-Хайнц Румменигге Футбол Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить властьОб этом свидетельствуют данные Football Leaks Вчера в 13:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» и испанские гранды
  • 3.62
    •
  • 00:11
    • «Баффало» забросил 9 шайб «Оттаве»
  • 23:44
    • Хохлов: Меня не устраивает то, как «Динамо» завершает атаки
  • 23:34
    • «Филадельфия» победила «Детройт», Эмбиид набрал 39 очков
    «Салават Юлаев» — «Торпедо» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику», «Салават» уступил «Торпедо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 ноября Вчера в 22:160
  • 20:25
    • Дубль Паршина помог «Торпедо» победить «Салават Юлаев»
  • 20:24
    • «Реал» прервал серию без побед в Примере
  • 20:18
    • «Нефтехимик» обыграл по буллитам «Ак Барс»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие