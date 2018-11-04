«Барселона» без Месси вырвала победу у «Райо Вальекано»

В матче 11-го тура испанской Примерыодержала гостевую победу над— 3:2.

Счет в матче открыли на 11-й минуте гости. Прошел отличный навес Ракитича от центра поля к штрафной, Альба принял мяч, вышел на ударную позицию, но сам бить не стал, а покатил мяч на Луиса Суареса, который в касание переправил его в сетку.

На 35-й минуте счет сравнялся. Посо оказался на подборе, обработал мяч и блестяще пробил со средней дистанции, закрутив мяч в самый угол ворот «Барселоны» с рикошетом от штанги.

«Райо» вышел вперед на 57-й минуте. Рауль Де Томас нанёс удар головой после навеса с правого фланга в штрафную, попал в штангу, от которой мяч отскочил левее, оставив тер Штегена не у дел — а Альваро Гарсия в касание вколотил мяч под перекладину.

Каталонцы отыгрались на 87-й минуте. Пике, повернувшись спиной к воротам, головой в прыжке сбросил мяч под удар Дембеле после навеса с фланга, и Усман мощно пробил низом в касание — точно в угол.

А на 90-й минуте Луис Суарес здорово ускорился и в подкате замкнул навесную передачу Серхи Роберто в штрафную с правого фланга, отправив мяч в сетку мимо голкипера.

«Барселона» одержала третью победу кряду и с 24 очками возглавляет турнирную таблицу, а «Райо Вальекано» расположился на 19-й строчке, имея в активе шесть очков.

В следующем туре каталонцы 11 ноября примут «Бетис», а мадридцы в этот же день сыграют с «Вильярреалом».