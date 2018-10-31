«Бавария» — в 1/8 финала Кубка Германии

нанесла поражениев выездном матче 1/16 финала Кубка Германии.

Встреча, которая прошла на «Оснатель-Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Уже на 8-й минуте Сандро Вагнер вывел мюнхенцев вперед, в касание замкнув прострел от Ренату Саншеша.

Спустя пять минут Томас Мюллер реализовал пенальти и удвоил преимущество «Баварии». Еще через десять минут Саншеш мог довести дело до разгрома, но не забил с пенальти.

Хозяева ответили единственным точным ударом Линуса Майера на 49-й минуте.

Благодаря этой победе «Бавария» вышла в 1/8 финала турнира.

Другие результаты:

«Хайденхайм» — «Зандхаузен» — 3:0

«Вехен» — «Гамбург» — 0:3 0