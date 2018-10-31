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    «Бавария» — в 1/8 финала Кубка Германии

    Кубок Германии Футбол Германии Бавария Гамбург
    «Бавария» нанесла поражение «Редингхаузену» в выездном матче 1/16 финала Кубка Германии.

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    Встреча, которая прошла на «Оснатель-Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    Уже на 8-й минуте Сандро Вагнер вывел мюнхенцев вперед, в касание замкнув прострел от Ренату Саншеша.

    Спустя пять минут Томас Мюллер реализовал пенальти и удвоил преимущество «Баварии». Еще через десять минут Саншеш мог довести дело до разгрома, но не забил с пенальти.

    Хозяева ответили единственным точным ударом Линуса Майера на 49-й минуте.

    Благодаря этой победе «Бавария» вышла в 1/8 финала турнира.

    Другие результаты:

    «Хайденхайм» — «Зандхаузен» — 3:0
    «Вехен» — «Гамбург» — 0:3 0

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