«Ахмат» и «Динамо» назвали составы на матч 12-го тура РПЛ

Олег Иванов
«Ахмат»
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Исмаэл, Думбия, Аблае.
Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, Балай.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко.
Запасные: Лещук, Соснин, Темников, Терехов, Грулев, Москвичев, Луценко.
Начало матча — в 16:30. Главный арбитр встречи — Сергей Лапочкин.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0