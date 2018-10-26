Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

оторвалась отв таблице коэффициентов УЕФА после матчей третьего тура группового раунда в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

На этой неделе российские клубы одержали одну победу и один раз сыграли вничью при трех поражениях.

Московский ЦСКА в Лиге чемпионов уступил «Роме» (0:3), столичный «Локомотив» в этом же турнире проиграл «Порту» (1:3). В Лиге Европы московский «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» (0:0), «Краснодар» уступил «Стандарду» (1:2), а петербургский «Зенит» победил «Бордо» (2:1).

За неделю российские клубы набрали 0,500 балла, тогда как португальские — 0,400 балла.

Россия находится на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА, имея в своем активе 47,549 балла. Португалия идет седьмой (42,032). Франция — пятая (52,665).

Лидерство сохраняет Испания (91,283). Второе место занимает Англия (69,034), замыкает тройку — Италия (68,725). 0