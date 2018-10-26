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    Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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    Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после матчей третьего тура группового раунда в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Футболисты «Зенита»
    Футболисты «Зенита»
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    На этой неделе российские клубы одержали одну победу и один раз сыграли вничью при трех поражениях.

    Московский ЦСКА в Лиге чемпионов уступил «Роме» (0:3), столичный «Локомотив» в этом же турнире проиграл «Порту» (1:3). В Лиге Европы московский «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» (0:0), «Краснодар» уступил «Стандарду» (1:2), а петербургский «Зенит» победил «Бордо» (2:1).

    За неделю российские клубы набрали 0,500 балла, тогда как португальские — 0,400 балла.

    Россия находится на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА, имея в своем активе 47,549 балла. Португалия идет седьмой (42,032). Франция — пятая (52,665).

    Лидерство сохраняет Испания (91,283). Второе место занимает Англия (69,034), замыкает тройку — Италия (68,725). 0

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