Корона: Это не решающая победа, но она крайне важна для нас

Вингер «Порту»прокомментировал результат матча с(3:1), в котором он забил третий гол.

«Сегодня не было легко. "Локомотив" доказал, что является хорошей командой, но мы были лучше и победили заслуженно.

Был ли это лучший мой матч в сезоне? Не знаю, но я рад, что нам удалось взять три очка в этой непростой гостевой игре.

Я забил как раз тогда, когда мы оказались под давлением, и очень этому рад. Периодически мы советуемся с нашими вратарями. Они говорят нам, куда лучше бить.

В том эпизоде я решил пробить верхом, под перекладину. Было важно победить здесь. Это не решающая победа, но она крайне важна для нас», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0