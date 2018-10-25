Касильяс вышел на второе место по числу отбитых пенальти в ЛЧ

Икер Касильяс
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Этот 11-метровый стал для Касильяса четвертым отбитым в матчах Лиги чемпионов.
По этому показателю испанский страж ворот сравнялся с Джанлуиджи Буффоном, Грегори Купе и Андреем Пятовым и делит с ними второе место в истории. Стоит отметить, что три из четырех пенальти испанец отбил, когда выступал за мадридский «Реал».
Рекорд принадлежит немецкому вратарю Хансу-Йоргу Бутту, который отразил пять пенальти в Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне 37-летний Касильяс провёл за «Порту» 11 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов. 0