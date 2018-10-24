«СКА-Хабаровск» и «Балтика» сыграли вничью

В матче 18-го тура ФНЛсыграл вничью на своем поле с калининградскойсо счетом 1:1 (0:0).

Гости открыли счет в матче на 77-й минуте, с пенальти отличился Алихан Шаваев. Через три минуты хозяева усилиями Ивана Хомухи сравняли счет.

Стоит отметить, что полузащитник «СКА-Хабаровска» Денис Дедечко не сумел реализоваться 11-метровый на 50-й минуте матча.

Обе команды завершали встречу не в полных составах. На 74-й минуте матча были удалены вратарь хозяев Михаил Опарин и форвард «Балтики» Владимир Дядюн.

«СКА-Хабаровск» с 22 очками располагается на 11 месте. «Балтика» пребывает в зоне вылета на 17-й строке, имея в активе 16 очков. 0