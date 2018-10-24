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    «СКА-Хабаровск» и «Балтика» сыграли вничью

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    В матче 18-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» сыграл вничью на своем поле с калининградской «Балтикой» со счетом 1:1 (0:0).

    «СКА-Хабаровск» — «Балтика»
    «СКА-Хабаровск» — «Балтика»
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    Гости открыли счет в матче на 77-й минуте, с пенальти отличился Алихан Шаваев. Через три минуты хозяева усилиями Ивана Хомухи сравняли счет.

    Стоит отметить, что полузащитник «СКА-Хабаровска» Денис Дедечко не сумел реализоваться 11-метровый на 50-й минуте матча.

    Обе команды завершали встречу не в полных составах. На 74-й минуте матча были удалены вратарь хозяев Михаил Опарин и форвард «Балтики» Владимир Дядюн.

    «СКА-Хабаровск» с 22 очками располагается на 11 месте. «Балтика» пребывает в зоне вылета на 17-й строке, имея в активе 16 очков. 0

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