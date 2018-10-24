«Анжи» проиграл «Маккаби» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

В ответном матче 1-го раунда пути национальных чемпионов Юношеской лиги УЕФА махачкалинскийна выезде разгромно проигралсо счётом 0:3.

В составе победителей все три гола на свой счёт записал панамский полузащитник Эдуардо Герреро. Первый мяч он забил с пенальти на 7-й минуте, а второй и третий провёл в компенсированное время второго тайма.

В первом матче «Анжи» одержал волевую победу со счётом 3:2. Таким образом, махачкалинская команда вылетела из турнира, а «Маккаби» вышел в следующий раунд.

«Анжи» принимал участие в 1-м раунде пути национальных чемпионов Юношеской лиги УЕФА как обладатель Кубка Российского футбольного союза прошлого года для игроков в возрасте до 17 лет. 0