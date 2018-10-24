ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовОт Черчесова до Жардима. На кого поставит «Спартак»?
  • 19:35
    • «Салават Юлаев» вырвал победу у СКА
  • 19:17
    • Кейн и Сон Хын Мин сыграют в атаке «Тоттенъэма» против ПСВ
  • 19:07
    • «Брюгге» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе «монегасков»
  • 18:22
    • «Локомотив» обыграл «Порту» в матче Юношеской лиги УЕФА
  • 18:05
    • «Ак Барс» всухую проиграл «Куньлуню»
    Все новости спорта

    «Анжи» проиграл «Маккаби» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

    Юношеская лига УЕФА Анжи Футбол России Маккаби Тель-Авив
    В ответном матче 1-го раунда пути национальных чемпионов Юношеской лиги УЕФА махачкалинский «Анжи» U19 на выезде разгромно проиграл «Маккаби» из Тель-Авива со счётом 0:3.

    «Анжи»
    «Анжи»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей все три гола на свой счёт записал панамский полузащитник Эдуардо Герреро. Первый мяч он забил с пенальти на 7-й минуте, а второй и третий провёл в компенсированное время второго тайма.

    В первом матче «Анжи» одержал волевую победу со счётом 3:2. Таким образом, махачкалинская команда вылетела из турнира, а «Маккаби» вышел в следующий раунд.

    «Анжи» принимал участие в 1-м раунде пути национальных чемпионов Юношеской лиги УЕФА как обладатель Кубка Российского футбольного союза прошлого года для игроков в возрасте до 17 лет. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Арсенал» снова победил, но Эмери этого мало
  • Вчера в 14:33
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Порту»
  • 2.08
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто потрудится на славу?
  • «ПСВ» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Сможет ли «Монако» одержать первую победу с 11 августа?
  • «Брюгге» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Потащит ли «Райо» в зону вылета «Атлетик»?
  • «Райо Вальекано» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Виктор Гончаренко Футбол Две трагедии римским вечеромРазгромное поражение ЦСКА от римской «Ромы» на выезде в Лиге чемпионов — в нашем обзоре прессы 13:340
  • 12:38
    • Давид Сильва: «Манчестер Сити» мог забивать «Шахтеру» больше
  • 12:12
    • Глава ФИФА предложил сделать клубный ЧМ ежегодным
  • 09:54
    • Глушаков не полетел со «Спартаком» на игру с «Рейнджерс»
    «Эдмонтон» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. «Нэшвилл» проиграл «Сан-Хосе», «Рейнджерс» обыграл «Флориду»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 октября 10:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бедные сербы и надежда «Локо»
  • 5.19
    •
  • 20:27
    • Бедуэ: Постараемся продемонстрировать против «Зенита» максимум
  • 20:14
    • Семак: «Бордо» — неуступчивая команда, нас ждет тяжелый матч
  • 19:49
    • «Ротор» обыграл «Тюмень»
    ЦСКА Футбол ЛЧ. «Рома» разгромила ЦСКА, «МЮ» уступил «Ювентусу», «Шахтер» проиграл «МанСити»Обзор матчей третьего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы 00:180
  • 09:30
    • 50 очков Гриффина помогли «Детройту» одолеть «Филадельфию»
  • 08:55
    • Бабаев: До первого гола ЦСКА играл с «Ромой» на равных
  • 19:21
    • «Анжи» проиграл «Маккаби» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие