ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиРеальные проблемы. Что не так с «Королевским клубом»?
  • 17:08
    • ЦСКА проиграл «Роме» в юношеской Лиге УЕФА
  • 16:13
    • Гендиректор «Риги»: Ведем переговоры по Скрипнику с клубом РПЛ
  • 15:45
    • Нурмагомедов хочет провести бой с Мейвезером в «Лужниках»
  • 15:20
    • Бушманов покинул молодежную сборную России
  • 13:42
    • Глушаков и Ещенко приступили к тренировкам с основой «Спартака»
    Все новости спорта

    Гендиректор «Риги»: Ведем переговоры по Скрипнику с клубом РПЛ

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Генеральный директор «Риги» Александр Пронин заявил, что латвийский клуб ведет переговоры о переходе Виктора Скрипника в один из клубов Российской Премьер-лиги, но это не «Спартак».

    Виктор Скрипник
    Виктор Скрипник
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ведем переговоры по поводу Виктора Скрипника с одним из клубов Российской премьер-лиги. Мы готовы отпустить тренера в случае победы в ближайшем матче. То, что пишут про "Спартак", это слухи», — приводит слова Пронина «Р-Спорт».

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Скрипник может сменить на посту главного тренера «Спартака» уволенного ранее Массимо Карреру.

  • СМИ: «Спартак» вел переговоры с Бердыевым
  • Читайте по теме

    • Скрипник возглавляет «Ригу» с июля 2018 года. Под его руководством команда после 25 туров чемпионата Латвии занимает первое место в турнирной таблице. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Каррера зашел в тупик, но его отставка — иррациональна
  • Вчера в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Рома» — ЦСКА
  • 1.98
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» и «Металлург» не забросят много шайб
  • «Локомотив» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Наберет ли «Бавария» три очка в Афинах?
  • АЕК — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Чья возьмет в битве неудачников?
  • «Янг Бойз» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Победный дубль Овечкина, сэйвы Варламова и гол КузнецоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 октября 10:060
  • 18:03
    • Медведев вышел во второй круг турнира в Базеле
  • 17:53
    • Источник: «Реал» ведет переговоры с Моуринью
  • 17:39
    • Скрипник может возглавить «Уфу»
    Массимо Каррера Футбол Каррера зашел в тупик, но его отставка — иррациональнаРеакция спортивных СМИ на увольнение главного тренера «Спартака» Вчера в 20:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прогулка «Сити» и «Бавария» в Греции
  • 4.98
    •
  • 17:24
    • Возняцки нанесла Квитовой поражение на Итоговом турнире WTA
  • 16:55
    • Хави мечтает возглавить «Барселону»
  • 16:43
    • Назван лучший игрок 11-го тура РПЛ
    Жозе Моуринью Футбол АПЛ. «МЮ» упустил победу над «Челси», «Ливерпуль» обыграл «Хаддерсфилд», «МанСити» разгромил «Бернли»Результаты матчей девятого тура чемпионата Англии 00:120
  • 16:31
    • «Спартак» прекратил сотрудничество c еще одним тренером
  • 15:59
    • Вандерсон Масиэл: Может, однажды надену футболку сборной России
  • 15:31
    • В Испании установят статую Иньесты
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие