Гендиректор «Риги»: Ведем переговоры по Скрипнику с клубом РПЛ

Генеральный директорзаявил, что латвийский клуб ведет переговоры о переходев один из клубов Российской Премьер-лиги, но это не

«Ведем переговоры по поводу Виктора Скрипника с одним из клубов Российской премьер-лиги. Мы готовы отпустить тренера в случае победы в ближайшем матче. То, что пишут про "Спартак", это слухи», — приводит слова Пронина «Р-Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Скрипник может сменить на посту главного тренера «Спартака» уволенного ранее Массимо Карреру.

Скрипник возглавляет «Ригу» с июля 2018 года. Под его руководством команда после 25 туров чемпионата Латвии занимает первое место в турнирной таблице. 0