СМИ: «Барселона» рассматривает возможность возвращения Неймара

Неймар
independent.co.uk
По информации издания, бразилец сожалеет о переходе в «Пари Сен-Жермен», поэтому готов к возвращению в Каталонию.
Руководство «сине-гранатовых» долгое время отказывалось вести переговоры с парижанами, но в последнее время ситуация изменилась. «Барселона» рассматривает возможность возвращения бразильца и продумывает детали потенциального трансфера.
Минувшим летом СМИ сообщали, что на Неймара нацелился мадридский «Реал». Впрочем, в мадридском клубе опровергли эту информацию, выступив с официальным заявлением. 0