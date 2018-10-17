СМИ: «Барселона» рассматривает возможность возвращения Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен»может вернуться в «Барселону», утверждает El Mundo Deportivo.

По информации издания, бразилец сожалеет о переходе в «Пари Сен-Жермен», поэтому готов к возвращению в Каталонию.

Руководство «сине-гранатовых» долгое время отказывалось вести переговоры с парижанами, но в последнее время ситуация изменилась. «Барселона» рассматривает возможность возвращения бразильца и продумывает детали потенциального трансфера.

Минувшим летом СМИ сообщали, что на Неймара нацелился мадридский «Реал». Впрочем, в мадридском клубе опровергли эту информацию, выступив с официальным заявлением. 0