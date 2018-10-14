Нойер: Счет матча с Голландией мог быть другим

Голкипер сборнойпрокомментировал крупное поражение от(0:3) в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций.

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«Мы создали довольно много потенциально голевых эпизодов у ворот соперника. Просто надо было еще раньше брать игру под свой контроль и идти вперед.

После пропущенного мяча пришлось рисковать, из-за чего сзади появились свободные зоны. В итоге пропустили второй и третий голы. Нас будут многие критиковать, но я лишь отмечу, что счет матча мог быть другим», — цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.

Германия идет без побед в Лиге наций. Ранее немцы сыграли вничью с командой Франции — 0:0. 0