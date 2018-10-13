Голландия крупно обыграла Германию в Лиге наций

Вирджил ван Дейк
twitter.com/OnsOranje
Автором первого гола стал защитник Вирджил ван Дейк, отличившийся на 30-й минуте. В конце игры преимущество голландцев увеличил нападающий Мемфис Депай, голевой пас отдал хавбек Квинси Промес. В компенсированное время полузащитник Жоржиньо Вейналдум довел счет до разгромного.
Голландия с тремя очками поднялась на второе место в группе, а Германия расположилась на третьей строчке, имея в активе одно очко.
В следующем матче обоим сборным будет противостоять лидирующая в группе с четырьмя очками Франция, немцам 16 октября, а голландцам — 16 ноября.
Лига наций A. Группа 1
Голландия — Германия — 3:0 (1:0)
Голы: ван Дейк, 30 (1:0). Депай, 87 (2:0). Вайналдум, 90+3 (3:0)Голландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, Вайналдум, Ф.де Йонг (Аке, 77), Бергвайн (Данджума, 68), Депай, Бабел (Промес, 68)Германия: Нойер, Гинтер, Боатенг, Хуммельс, Хектор, Мюллер (Сане, 57), Киммих, Эмре Джан (Дракслер, 57), Кроос, Вернер, Ут (Брандт, 68)