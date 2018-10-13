Голландия крупно обыграла Германию в Лиге наций

Сборнаяна своем поле разгромила командув матче третьего тура в Лиге наций — 3:0 (1:0).

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Автором первого гола стал защитник Вирджил ван Дейк, отличившийся на 30-й минуте. В конце игры преимущество голландцев увеличил нападающий Мемфис Депай, голевой пас отдал хавбек Квинси Промес. В компенсированное время полузащитник Жоржиньо Вейналдум довел счет до разгромного.

Голландия с тремя очками поднялась на второе место в группе, а Германия расположилась на третьей строчке, имея в активе одно очко.

В следующем матче обоим сборным будет противостоять лидирующая в группе с четырьмя очками Франция, немцам 16 октября, а голландцам — 16 ноября.