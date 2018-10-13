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    Голландия крупно обыграла Германию в Лиге наций

    Лига наций Сборная Голландии Сборная Германии Футбол Германии
    Сборная Голландии на своем поле разгромила команду Германии в матче третьего тура в Лиге наций — 3:0 (1:0).

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк
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    Автором первого гола стал защитник Вирджил ван Дейк, отличившийся на 30-й минуте. В конце игры преимущество голландцев увеличил нападающий Мемфис Депай, голевой пас отдал хавбек Квинси Промес. В компенсированное время полузащитник Жоржиньо Вейналдум довел счет до разгромного.

    Голландия с тремя очками поднялась на второе место в группе, а Германия расположилась на третьей строчке, имея в активе одно очко.

    В следующем матче обоим сборным будет противостоять лидирующая в группе с четырьмя очками Франция, немцам 16 октября, а голландцам — 16 ноября.

    Лига наций A. Группа 1
    Голландия — Германия — 3:0 (1:0)
    Голы: ван Дейк, 30 (1:0). Депай, 87 (2:0). Вайналдум, 90+3 (3:0)Голландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, Вайналдум, Ф.де Йонг (Аке, 77), Бергвайн (Данджума, 68), Депай, Бабел (Промес, 68)Германия: Нойер, Гинтер, Боатенг, Хуммельс, Хектор, Мюллер (Сане, 57), Киммих, Эмре Джан (Дракслер, 57), Кроос, Вернер, Ут (Брандт, 68)
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