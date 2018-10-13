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    ФНЛ: минимальная победа «Луча», ничья в Новосибирске

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    Состоялось еще два матча 16-го тура Футбольной национальной лиги.

    «Сибирь» — «Нижний Новгород»
    «Сибирь» — «Нижний Новгород»
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    «Луч» принимал курский «Авангард» и одержал минимальную победу — 1:0.

    Три очка хозяевам поля принес точный удар Ивана Хлебородова, который отличился на 77-й минуте.

    У «Луча» после 16 матчей — 19 очков и двенадцатое место в турнирной таблице. «Авангард» (29 очков) идет четвертым.

    В Новосибирске «Сибирь» принимала «Нижний Новгород». Команды не сумели открыть счет в матче — 0:0.

    Отметим, что с 17-й минуты гости играли вдесятером после удаления Александра Сапеты.

    «Сибирь», набрав 15 очков, располагается на семнадцатом месте в турнирной таблице. «Нижний Новгород» (26 очков) идет пятым. 0

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