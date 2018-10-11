Аргентина без Месси разгромила Ирак

Сборная Аргентины
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Аргентинцы в экспериментальном составе одержали победу со счетом 4:0.
Голы в составе победителей забивали Лаутаро Мартинес, Роберто Перрейра, Херман Песселья и Франко Серви.
Товарищеский матч
Аргентина — Ирак — 4:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 18 (0:1). Перейра, 54 (0:2). Пеццела, 82 (0:3). Серви, 90+1 (0:4)Аргентина: Ромеро, Пеццела, Мори, Акунья, Бустос (Каннеманн, 75), Васкес (Сальвио, 45), Паредес (Серви, 60), Меса (Перейра, 45), Дибала, де Пауль (Аскасибар, 45), Мартинес (Симеоне, 57)