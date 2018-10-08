«Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых клубов в мире

На данном отрезке сезона средняя посещаемость домашних матчей «сине-бело-голубых» составляет 48 981 зритель. По этому показателю петербургский клуб занимает 20-е место в мире.
Самыми посещаемыми клубами мира после первого отрезка сезона стали дортмундская «Боруссия» (76 906), мюнхенская «Бавария» (74 000) и «Манчестер Юнайтед» (71 107).
Топ-20 рейтинга:
1. «Боруссия» Д (Германия) — 76 906
2. «Бавария» (Германия) — 74 000
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 71 107
4. «Барселона» (Испания) — 70 356
5. «Тоттенхэм» (Англия) — 65 973
6. «Реал» (Испания) — 64 654
7. «Герта» (Германия) — 60 083
8. «Интер» (Италия) — 58 847
9. «Арсенал» (Англия) — 58 062
10. Эстегляль (Иран) — 57 792
11. «Шальке» (Германия) — 57 617
12. «Штутгарт» (Германия) — 57 220
13. «Ньюкасл» (Англия) — 51 807
14. «Ливерпуль» (Англия) — 51 265
15. «Атланта Юнайтед» (США) — 51 190
16. «Манчестер Сити» (Англия) — 51 107
17. «Вест Хэм» (Англия) — 50 496
18. «Гамбург» (Германия) — 50 206
19. «Боруссия» М (Германия) — 49 455
20. «Зенит» (Россия) — 48 981 0