«Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых клубов в мире

Петербургскийвошел в топ-20 самых посещаемых клубов в мире сезона 2018/19, информирует Tansfermarkt.

На данном отрезке сезона средняя посещаемость домашних матчей «сине-бело-голубых» составляет 48 981 зритель. По этому показателю петербургский клуб занимает 20-е место в мире.

Самыми посещаемыми клубами мира после первого отрезка сезона стали дортмундская «Боруссия» (76 906), мюнхенская «Бавария» (74 000) и «Манчестер Юнайтед» (71 107).

Топ-20 рейтинга:

1. «Боруссия» Д (Германия) — 76 906

2. «Бавария» (Германия) — 74 000

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 71 107

4. «Барселона» (Испания) — 70 356

5. «Тоттенхэм» (Англия) — 65 973

6. «Реал» (Испания) — 64 654

7. «Герта» (Германия) — 60 083

8. «Интер» (Италия) — 58 847

9. «Арсенал» (Англия) — 58 062

10. Эстегляль (Иран) — 57 792

11. «Шальке» (Германия) — 57 617

12. «Штутгарт» (Германия) — 57 220

13. «Ньюкасл» (Англия) — 51 807

14. «Ливерпуль» (Англия) — 51 265

15. «Атланта Юнайтед» (США) — 51 190

16. «Манчестер Сити» (Англия) — 51 107

17. «Вест Хэм» (Англия) — 50 496

18. «Гамбург» (Германия) — 50 206

19. «Боруссия» М (Германия) — 49 455

20. «Зенит» (Россия) — 48 981 0