«Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем»

Красноярскийпотерпел гостевое поражение от(1:2) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги.

Счет в матче на 35-й минуте открыли гости. Занев с левого фланга вырезал подачу в штрафную, Михаил Костюков выбежал из-за спины защитника и головой переправил мяч в дальний угол — Беленов не дотянулся.

На 46-й минуте уфимцы отыгрались. Йокич сделал длинный заброс из глубины, Пауревич скинул мяч дальше на ход Вячеславу Кротову, который выскочил на ворота и пробил в дальний угол.

А на 69-й минуте Тилль выполнил подачу с углового, Сильвестр Игбун в высоченном прыжке опередил Нестеренко и головой переправил мяч в сетку ворот «Енисея».

После этого матча «Уфа» с 9 оками на 13-м месте, а «Енисей» на 16-м месте — 5 очков.