«Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем»

Фрагмент матча
«Енисей»
Счет в матче на 35-й минуте открыли гости. Занев с левого фланга вырезал подачу в штрафную, Михаил Костюков выбежал из-за спины защитника и головой переправил мяч в дальний угол — Беленов не дотянулся.
На 46-й минуте уфимцы отыгрались. Йокич сделал длинный заброс из глубины, Пауревич скинул мяч дальше на ход Вячеславу Кротову, который выскочил на ворота и пробил в дальний угол.
А на 69-й минуте Тилль выполнил подачу с углового, Сильвестр Игбун в высоченном прыжке опередил Нестеренко и головой переправил мяч в сетку ворот «Енисея».
После этого матча «Уфа» с 9 оками на 13-м месте, а «Енисей» на 16-м месте — 5 очков.
РПЛ. 9-й тур
«Уфа» — «Енисей» (Красноярск) — 2:1 (0:1)
Голы: Костюков, 35 (0:1). Кротов, 46 (1:1). Игбун, 69 (2:1)«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Пуцко, Табидзе (Пауревич, 46), Неделчару, Йокич, Безденежных (Кротов, 30), Карп, Тилль, Игбун, Сысуев (Алиев, 85)«Енисей» (Красноярск): Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, Дугалич, Занев, Комолов, Огуде, Семакин (Гавазай, 46), Зотов, Комков (Обрадович, 46), КостюковПредупреждения: Сысуев, 35. Костюков, 47. Зотов, 54. Огуде, 57. Кротов, 63. Комолов, 77