Фоменко: С «Авангардом» была настоящая кубковая игра

Тренер «Краснодара»прокомментировал победу над курским(2:0) в гостевом матче 1/16 финала Кубка России.

«Сегодня была настоящая кубковая игра, очень интересная и с обилием голевых моментов. Думаю, болельщикам она очень понравилась.

Нам хотелось сыграть строже, чтобы не было столько голевых моментов у наших ворот, но хорошо, что мы эту игру выиграли, мы очень довольны. Удачи "Авангарду"!

Сколько игроков основного состава сегодня выходило на поле? У нас обойма из 15-16 человек. У нас сегодня вышел состав, который был готов играть.

У "Авангарда" вся команда очень хорошая — быстрая, организованная, очень хорошо играла в футбол. Вся курская команда очень здорово смотрелась», — цитирует Фоменко «Чемпионат». 0