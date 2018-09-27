Фоменко: С «Авангардом» была настоящая кубковая игра

Олег Фоменко
«Крылья Советов»
«Сегодня была настоящая кубковая игра, очень интересная и с обилием голевых моментов. Думаю, болельщикам она очень понравилась.
Нам хотелось сыграть строже, чтобы не было столько голевых моментов у наших ворот, но хорошо, что мы эту игру выиграли, мы очень довольны. Удачи "Авангарду"!
Сколько игроков основного состава сегодня выходило на поле? У нас обойма из 15-16 человек. У нас сегодня вышел состав, который был готов играть.
У "Авангарда" вся команда очень хорошая — быстрая, организованная, очень хорошо играла в футбол. Вся курская команда очень здорово смотрелась», — цитирует Фоменко «Чемпионат». 0