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    Дзюба: Столит ли Глушакову уйти? Возможно

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметил, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков мог бы перейти в другой клуб, чтобы исправить свое положение.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «Столит ли Глушакову уйти? Возможно. Сейчас у него некоторое испытание в жизни. Наверное, придется куда-то уйти и там доказывать свою состоятельность с нуля. В нашей стране всегда так — либо ты король, либо ты худший, все всегда может поменяться в ту или иную сторону.

    Глушаков уже взрослый парень и если захочет, то проявит свой характер, проанализирует где и в чем неправ. Я не вмешиваюсь, это его дело. Надеюсь, он с честью выйдет из этой ситуации», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

    Ранее капитан красно-белых был переведен в дубль решением главного тренера Массимо Карреры. 0

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