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    Семак: Неплохая реализация, но есть над чем работать в план игры

    Зенит Кубок России Футбол России Волгарь
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о победе над «Волгарем» (4:0) в 1/16 финала Кубка России, игре Заболотного и Кержакова, появлении Мамманы на правом фланге и самоотдаче.

    Сергей Семак
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    «Хорошая игра, понравился настрой. Понятно, что были шероховатости и ошибки, связанные с тем, что не так много кто-то играл, действовал на не совсем привычных позициях.

    Были нюансы, но в обороне сыграли надежно, а атаке — создали много моментов, много забили. Доволен игрой и тем, что команда победила, создавая хорошие моменты.

    Могли забить и больше в первом тайме, но достаточно того, что сделали. Неплохая реализация, но есть над чем работать в плане игры.

    Самые важные критерии — движение, желание и самоотдача. Понимали, как сложно играть 90 минут на той или иной позиции. Всеми довольны, будем разбирать игру, ошибки.

    Нужно понимать, что ситуации бывают разные и кому-то придется играть на не совсем привычных позициях. Пища для размышления у нас есть, как и есть обойма — все игроки, которые есть у нас в наличии, очень важны.

    Кержаков заслужил и отношением к делу, и своей работой. Лунев — вратарь номер один, дали ему отдохнуть. У нас есть Лодыгин, второй вратарь, который может выйти в любой момент.

    Дали проявить себя Кержакову, он прекрасно справился. Никаких претензий к нему быть не может. Он еще раз подтвердил свой высокий уровень. Хорошо, что у нас есть первый, второй и третий вратари. Будет время — все будут играть.

    Понимали, что нужно вводить Мамману в строй. Предварительно пообщались с ним. Для него неважно где — важно играть. Выдвигать Нету и Мевлю с позиций, где они играли весь матч, посчитали неправильным.

    У "Волгаря" старались все: показали желание, движение, самоотдачу. Мы смотрели матчи "Волгаря", мне очень понравилась команда. Играет разнопланово, разнообразно.

    По тем матчам, что мы видели, чувствуется, что у команды есть почерк. Перед игрой обменялись с главным тренером по персоналиям, но не буду называть конкретные имена.

    Думаю, состав очень хороший, команда очень играющая. Здорово, что у нас есть команды, которые работают над организацией игры.

    В курсе, что Кержаков и Заболотный играли в Астрахани, но это не имело определяющего значения о том, ставить их или нет. У нас другой принцип. Рад, что они сыграли, причем сделали это здорово», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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