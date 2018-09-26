Дортмундская «Боруссия» забила семь мячей «Нюрнбергу»

В матче пятого тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Нюрнберг» — 7:0.

Голами в составе дортмундцев отметились Якоб Ларсен, Ашраф Хакими, Мануэль Аканджи, Джейдон Санчо, Юлиан Вайгль и Марко Ройс, оформивший дубль.

Дортмундская «Боруссия» набрала 11 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Нюрнберг» (5) опустился на 14-ю строчку.

Бундеслига. 6-й тур «Боруссия» Д — «Нюрнберг» — 7:0 (2:0, 5:0) Голы: 1:0 — 9 Бруун Ларсен, 2:0 — 32 Ройс, 3:0 — 49 Хакими, 4:0 — 58 Ройс, 5:0 — 74 Аканджи, 6:0 — 85 Санчо, 7:0 — 88 ВайгльБоруссия Д: Бюрки, Аканджи, Шмельцер, Хакими, Загаду, Витцель (Вайгль, 62), Дилэйни, Ройс (Кагава, 62), Пулишич, Бруун Ларсен (Санчо, 74), ФилиппНюрнберг: Бредлов, Мюль, Марграйттер, Ляйбольд, Бауэр (Левен, 62), Беренс, Эррас, Вура, Фукс (Исхак, 70), Валентини, Кубо (Матеус Перейра, 86)Предупреждения: Кубо (1), Мюль (33)

В параллельных матчах тура мёнхенгладбахская «Боруссия» на своём поле обыграла франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 3:1, «Майнц» и «Вольфсбург» не смогли выявить победителя в очной встрече (0:0), а «РБ Лейпциг» уверенно обыграл «Штутгарт» (2:0). 0