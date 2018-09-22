Мостовой: «Спартак» даст бой ЦСКА независимо от обстоятельств

Экс-полузащитникперед матчем 8-го тура чемпионата России противвыразил надежду, что красно-белые дадут бой.

Александр Мостовой rfs.ru 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Есть ощущение, что в команде сейчас дисбаланс как в игровом плане, так и в части взаимоотношений в коллективе. Каррера постоянно тасует состав, сажая на лавку то одних, то других. В чемпионате России это поначалу давало результат, но в еврокубках мы видим, что это сказывается, — матч с "Рапидом" наглядно это продемонстрировал, поскольку красно-белые почти не создали моментов в Вене.

Хочется надеяться, что дерби с ЦСКА будет для всех спартаковцев хорошим раздражителем, бой будет дан независимо от обстоятельств», — цитируют Мостового «Известия».

Игра состоится в воскресенье. Начало — в 19:00 мск. 0