Почеттино готов к увольнению из «Тоттенхэма»

Наставникдопускает, что уже на следующей неделе может покинуть лондонский клуб.

«Я не буду критиковать клуб, от меня можно будет услышать только слова поддержки. Мы принимали все решения минувшим летом совместно. Я буду с командой до самого конца. Никто не знает — проведу я здесь еще пять лет или покину клуб на следующей неделе. В любом случае буду отдавать все силы и пытаться добиться всех целей, которые стоят перед нами», — цитирует Почеттино Mirror.

«Шпоры» проиграли подряд «Уотфорду» и «Ливерпулю» в АПЛ, а также «Интеру» в Лиге чемпионов. 0