«Сибирь» рассматривает кандидатуры Чугайнова и Гордеева

В шорт-листе специалистов, кандидатуры которых рассматривает «Сибирь» на пост главного тренера команды, есть Игорь Чугайнов и Андрей Гордеев.

Несколько дней пост главного тренера «Сибири» покинул Сергей Кирсанов (сейчас команда идет на 17-м месте среди 20 участников Олимп-ФНЛ).

Последним местом работы Чугайнова был курский «Авангард», где он работал в тренерском штабе, а Гордеев сейчас трудится на посту главного тренера сборной России — возраст юношей 2000-го года рождения.

Ожидается, что решение по тренеру будет принято по возвращении команды с выезда на Дальний Восток — в очередном туре Олимп-ФНЛ 23-го сентября «Сибирь» играет с «Лучом», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Игорь Ледяхов стал новым главным тренером «Балтики». 0