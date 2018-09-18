ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кейлор НавасТрансферный дайджест. 11-17 сентября
  • 11:18
    • Марадона стартовал в Мексике с разгрома
  • 09:27
    • Тарасенко: Просто хочу выиграть Кубок Стэнли
  • 08:35
    • Родина и Гаспарян стартовали с побед в Сеуле
  • 22:17
    • «Автомобилист» обыграл «Спартак», одержав седьмую победу подряд
  • 21:18
    • Российские волейболисты обыграли Камерун на ЧМ-2018
    Все новости спорта

    Дани Алвес: После ухода Роналду «Реал» стал сильнее

    Реал Мадрид Футбол Испании Примера Ювентус Футбол Италии Серия A ПСЖ Календарь Примеры
    Бразильский защитник ПСЖ Дани Алвес выразил мнение, что «Реал» стал опаснее после перехода Криштиану Роналду в «Ювентус».

    Дани Алвес
    Дани Алвес
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Я не согласен с остальными. "Реал" с уходом Криштиану играет в более командный футбол и стал немного сильнее, чем был до этого. Раньше все в атаке завершал Криштиану, сейчас же все немного опаснее. По крайней мере, с моим видением футбола и идеей этой игры. А я все-таки немного в этом понимаю», — цитирует Алвеса Marca.

    «Теперь с "Реалом" будет нелегко справиться, они играют в командный футбол. Конечно, Криштиану — большая потеря для Мадрида, но "Реал" остается "Реалом" и без него», — добавил бразилец.

    Напомним, в минувший уик-энд Роналду забил свои первые голы за «Ювентус». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 11-17 сентября
  • Вчера в 22:14
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Рома»
  • 1.95
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Крестьяне» удивят на «Камп Ноу»
  • «Барселона» — «ПСВ». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Почеттино поможет его слава
  • «Интер» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Устроят ли Салах и Неймар голевую феерию на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» и «Челси» одержали пятые победы, «МанСити» разобрался с «Фулхэмом»Подробности матчей пятого тура чемпионата Англии 00:050
  • 11:42
    • Дани Алвес: После ухода Роналду «Реал» стал сильнее
  • 11:30
    • Гончаренко взял в Чехию 20 футболистов
  • 10:55
    • Инфантино не поддержал проведение матчей Примеры в США
    ХК ЦСКА Хоккей КХЛ. ЦСКА одолел «Адмирал», «Спартак» уступил «Автомобилисту»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 сентября Вчера в 22:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Турецкий вызов «Локо», монстры на «Энфилде»
  • 3.72
    •
  • 10:47
    • НБА планирует рост потолка зарплат
  • 09:58
    • «Йокерит» установил собственный антирекорд посещаемости КХЛ
  • 09:48
    • Уилшир выбыл на полтора месяца
    «Локомотив» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ахмату», ЦСКА разгромил «Уфу», «Зенит» обыграл «Оренбург»Обзор матчей седьмого тура чемпионата России по футболу Вчера в 19:410
  • 09:13
    • Рибери намерен играть еще несколько лет
  • 08:55
    • Кубок Стэнли был поврежден во время празднования чемпионства «Вашингтона»
  • 08:15
    • Россия — на 23-м месте в рейтинге Кубка Дэвиса
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие