Дани Алвес: После ухода Роналду «Реал» стал сильнее

Бразильский защитниквыразил мнение, чтостал опаснее после перехода

«Я не согласен с остальными. "Реал" с уходом Криштиану играет в более командный футбол и стал немного сильнее, чем был до этого. Раньше все в атаке завершал Криштиану, сейчас же все немного опаснее. По крайней мере, с моим видением футбола и идеей этой игры. А я все-таки немного в этом понимаю», — цитирует Алвеса Marca.

«Теперь с "Реалом" будет нелегко справиться, они играют в командный футбол. Конечно, Криштиану — большая потеря для Мадрида, но "Реал" остается "Реалом" и без него», — добавил бразилец.

Напомним, в минувший уик-энд Роналду забил свои первые голы за «Ювентус». 0