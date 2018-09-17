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    Ерохин: Долго ждал и работал, чтобы забить за сборную

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    Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин прокомментировал удачные матчи национальной команды.

    Александр Ерохин
    Александр Ерохин
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    Ерохин забил первый матч за сборную России в товарищеском матче против Чехии (5:1). Ранее россияне обыграли команду Турции (2:1) в Лиге наций.

    «Очень рад, что удалось забить. Долго ждал и работал для этого. Положительные эмоции в дальнейшем мне помогут.

    Играть за сборную России — всегда ответственность и особенные эмоции, а после такого чемпионата мира хочется двигаться только вперёд. Настрой и правильная атмосфера в команде этому способствуют.

    Сейчас у нас официальные матчи в Лиге наций. Мы серьёзно подходим к этим играм. Тренеры правильно держат ту нить, которая есть в команде. Из этого всё и складывается.

    Игры за сборную вообще приносят много положительных эмоции, тем более когда добиваешься хорошего результата, как в двух предыдущих матчах.

    Обе игры, официальная с Турцией и контрольная с Чехией, получились живыми и интересными. Поддержка была просто супер», — приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита». 0

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