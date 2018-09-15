ЦСКА на выезде разгромил «Уфу»

Футболисты ЦСКА
ПФК ЦСКА
«Армейцы» вышли вперед в концовке первого тайма, когда Никола Влашич прострелил в штрафную, Джемал Табидзе неудачно скинул мяч в центр, после чего Федор Чалов развернулся и из вратарской пробил точно в дальний угол.
На 59-й минуте «красно-синие» удвоили свое преимущество. Влашич с левого края сделал заброс в штрафную, Тимур Жамалетдинов выскочил из-за спин защитников и вколотил мяч в сетку.
Еще через четыре минуты Жамалетдинов оформил дубль, замкнув на дальней штанге передачу от Чалова.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице (12 очков), а «Уфа» — 14-е (4 очка).
Чемпионат России. 7-й тур
«Уфа» — ЦСКА — 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 — 45+2 Чалов, 0:2 — 59 Жамалетдинов, 0:3 — 63 Жамалетдинов«Уфа»: Беленов, Неделчару, Табидзе, Аликин (Сейдахмет, 68), Живоглядов, Бизяк (Кротов, 59), Салатич (Ванек, 65), Тилль, Пауревич, Сысуев, СуховЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Магнуссон (Жамалетдинов, 25), Чернов, Набабкин, Обляков, Ахметов (Дзагоев, 75), Влашич, Фернандес, Эрнандес (Ефремов, 19), ЧаловПредупреждения: Магнуссон (13), Пауревич (47), Сухов (69), Сейдахмет (85)