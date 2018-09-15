ЦСКА на выезде разгромил «Уфу»

Московскийв выездном матче седьмого тура российской Премьер-лиги разгромилсо счетом 3:0.

«Армейцы» вышли вперед в концовке первого тайма, когда Никола Влашич прострелил в штрафную, Джемал Табидзе неудачно скинул мяч в центр, после чего Федор Чалов развернулся и из вратарской пробил точно в дальний угол.

На 59-й минуте «красно-синие» удвоили свое преимущество. Влашич с левого края сделал заброс в штрафную, Тимур Жамалетдинов выскочил из-за спин защитников и вколотил мяч в сетку.

Еще через четыре минуты Жамалетдинов оформил дубль, замкнув на дальней штанге передачу от Чалова.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице (12 очков), а «Уфа» — 14-е (4 очка).