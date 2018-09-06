Сборная Португалии обменялась голами с Хорватией

сыграла вничью с(1:1) в товарищеском матче, который прошел в Фару на стадионе «Алгарве».

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На 18-й минуте счет в матче открыла балканская команда. Португальцы ошиблись перед своей штрафной, Марко Ливайя подрезал мяч на Матео Ковачича, которому помешали пробить. Отскок был за Иваном Перишичем, который с лёта пробил в ближний угол.

На 32-й минуте португальцы стремительно разыграли угловой, последовал навес Пицци точно на голову Пепе, который подправил мяч в угол ворот. Голкипер Ловре Калинич даже не среагировал.

Напомним, на чемпионате мира в России, который прошёл этим летом, сборная Португалии дошла до 1/8 финала, где уступила Уругваю (1:2), а хорваты в финале турнира потерпели поражение от Франции (2:4).