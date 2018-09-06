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    Сборная Португалии обменялась голами с Хорватией

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    Сборная Португалии сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в товарищеском матче, который прошел в Фару на стадионе «Алгарве».

    Фрагмент матча
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    На 18-й минуте счет в матче открыла балканская команда. Португальцы ошиблись перед своей штрафной, Марко Ливайя подрезал мяч на Матео Ковачича, которому помешали пробить. Отскок был за Иваном Перишичем, который с лёта пробил в ближний угол.

    На 32-й минуте португальцы стремительно разыграли угловой, последовал навес Пицци точно на голову Пепе, который подправил мяч в угол ворот. Голкипер Ловре Калинич даже не среагировал.

    Напомним, на чемпионате мира в России, который прошёл этим летом, сборная Португалии дошла до 1/8 финала, где уступила Уругваю (1:2), а хорваты в финале турнира потерпели поражение от Франции (2:4).

    Товарищеский матч
    Португалия — Хорватия — 1:1 (1:1)
    Голы: Перишич, 18 (0:1). Пепе, 32 (1:1)Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Мариу Руй, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пиззи (Бруну Фернандеш, 61), Виллиам Карвалью (Сержиу Оливейра, 81), Бернарду Силва (Мартинш, 46), Невеш (Ренату Санчеш, 86), Брума (Маркуш Лопеш, 69), Андре Силва (Фернандеш, 89)Хорватия: Калинич, Вида (Едвай, 35), Врсалько (Милич, 46), Митрович, Баришич, Модрич (Пашалич, 55), Бадель, Ковачич, Перишич (Чоп, 63), Ливая (Сантини, 57), Пьяца (Рог, 72)Предупреждения: Перишич, 30. Ковачич, 41. Виллиам Карвалью, 72
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