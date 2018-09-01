«Пари Сен-Жермен» приобрел камерунца и отдал в аренду аргентинца

«Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о приобретении форварда «Сток Сити»

29-летний камерунец подписал с французским клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.

Шупо-Мотинг в минувшем сезоне он сыграл 30 матчей в чемпионате Англии и забил пять мячей. «Сток Сити» по итогам прошедшего сезона вылетел в Чемпионшип.

Также «Пари Сен-Жермен» отдал в аренду «Бетису» полузащитника сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо.

Аренда 22-летнего футболиста рассчитана до 30 июня 2019 года. «Бетис» по условиям сделки имеет возможность полностью выкупить права на игрока.

В минувшем сезоне Ло Чельсо сыграл 48 матчей и забил шесть мячей. 0