ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»РПЛ. «Зенит» обыграл «Урал», ЦСКА разгромил «Арсенал», «Краснодар» уступил «Спартаку»
  • 21:47
    • Нобоа выбыл на долгий срок, считает Семак
  • 21:10
    • «Рома» вырвала победу у «Торино»
  • 20:56
    • «Зенит» разгромил «Урал», Дриусси оформил дубль
  • 20:52
    • Российские гандболистки выиграли юниорский чемпионат мира
  • 20:29
    • «Ростов» и «Енисей» огласили составы
    Все новости спорта

    Дриусси провел потрясающий матч, заявил Дзюба

    Зенит Урал РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказал мнении о победе над «Уралом» (4:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

    Себастьян Дриусси и Артем Дзюба
    Себастьян Дриусси и Артем Дзюба
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «На встречных курсах у нас получилось. Непростой матч, потому что Димитров простил нас при счете 2:1, имел стопроцентный момент.

    В целом, считаю, мы заслуженно победили. Может быть, слишком крупно, но сегодня потрясающий матч провел Себастьян Дриусси, просто браво ему.

    Но победу омрачила травма Нобоа, потому что, как по мне, это наш ключевой футболист», — приводит слова Дзюбы «Р-Спорт».

    Напомним, «Зенит» с 12-ю очками вышел в лидеры турнирной таблицы, обойдя «Спартак» на два очка, а «Урал» расположился на 16-й строчке, имея в активе одно очко. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тренерские команды. Сульшер и Джеррард приедут в Россию
  • Вчера в 11:51
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Леганес»
  • 1,80
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» реабилитируется за неудачу в Суперкубке УЕФА
  • «Реал» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 4,00
    •
  • Прервет ли «Динамо» серию ничьих?
  • «Динамо» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2,15
    •
  • Осторожная игра претендентов на медали
  • «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1,66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» Футбол «Краснодар» играл лучше, но удача была на стороне «Спартака»Реакция спортивных СМИ на победу красно-белых в Краснодаре 02:060
  • 18:25
    • Крыховяк принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»
  • 17:30
    • «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд»
  • 17:13
    • СМИ: «Уфа» подпишет полузащитника «Прогресса»
    Новая встреча Месси и Рамоса может состояться в США Футбол Первый кирпичик в фундамент футбольной СуперлигиГрядет революция в футболе? Вчера в 23:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» продолжит побеждать
  • 3,48
    •
  • 21:58
    • Дриусси провел потрясающий матч, заявил Дзюба
  • 21:29
    • Парфенов: Забили быстрый мяч и испугались, что можем выиграть
  • 20:08
    • «Бордо» уступил «Тулузе»
    «Барселона» — «Алавес» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Алавес», «Реал» сыграет с «Хетафе»Обзор матчей первого тура чемпионата Испании по футболу 01:280
  • 17:55
    • Экс-тренер «МЮ» может возглавить сборную США
  • 17:43
    • «Уотфорд» одержал вторую подряд победу в АПЛ
  • 16:57
    • Агент: ЦСКА не продвинулся в переговорах по трансферу исландского хавбека
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие