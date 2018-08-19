Дриусси провел потрясающий матч, заявил Дзюба

Нападающий «Зенита»высказал мнении о победе над(4:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

«На встречных курсах у нас получилось. Непростой матч, потому что Димитров простил нас при счете 2:1, имел стопроцентный момент.

В целом, считаю, мы заслуженно победили. Может быть, слишком крупно, но сегодня потрясающий матч провел Себастьян Дриусси, просто браво ему.

Но победу омрачила травма Нобоа, потому что, как по мне, это наш ключевой футболист», — приводит слова Дзюбы «Р-Спорт».

Напомним, «Зенит» с 12-ю очками вышел в лидеры турнирной таблицы, обойдя «Спартак» на два очка, а «Урал» расположился на 16-й строчке, имея в активе одно очко. 0