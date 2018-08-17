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    Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

    УЕФА Футбол России Спартак Уфа Зенит Футбол Англии Футбол Германии Футбол Испании Футбол Италии Футбол Франции Футбол Украины Португалия
    В обновленной таблице коэффициентов УЕФА Россия продолжает занимать шестое место, находясь между Францией и Португалией.

    Леандро Паредес и Кристиан Нобоа
    Леандро Паредес и Кристиан Нобоа
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    На этой неделе «Спартак» сыграл вничью с ПАОКом (0:0), «Уфа» разошлась миром с «Прогресс Нидеркорн» (2:2), а «Зенит» разгромил минское «Динамо» (8:1 д.в.).

    Таким образом, российские клубы смогли заработать 0,333 балла, тогда как французские — 0,166, а португальские — 0,200.

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    • Примечательно, что португальцы уже потеряли двух своих представителей в еврокубках из пяти, тогда как россияне представлены шестью клубами.

    Таблица коэффициентов УЕФА:

    1. Испания — 86,855
    2. Англия — 65,534
    3. Италия — 64,868
    4. Германия — 59,427
    5. Франция — 50,581
    6. Россия — 44,966
    7. Португалия — 38,732
    8. Украина — 34,900
    9. Бельгия — 34,200
    10. Турция — 30,700. 0

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