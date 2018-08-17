Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

В обновленной таблице коэффициентов УЕФАпродолжает занимать шестое место, находясь между Францией и Португалией.

На этой неделе «Спартак» сыграл вничью с ПАОКом (0:0), «Уфа» разошлась миром с «Прогресс Нидеркорн» (2:2), а «Зенит» разгромил минское «Динамо» (8:1 д.в.).

Таким образом, российские клубы смогли заработать 0,333 балла, тогда как французские — 0,166, а португальские — 0,200.

Примечательно, что португальцы уже потеряли двух своих представителей в еврокубках из пяти, тогда как россияне представлены шестью клубами.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 86,855

2. Англия — 65,534

3. Италия — 64,868

4. Германия — 59,427

5. Франция — 50,581

6. Россия — 44,966

7. Португалия — 38,732

8. Украина — 34,900

9. Бельгия — 34,200

10. Турция — 30,700. 0