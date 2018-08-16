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    Рахимов: Чтобы пройти еще один круг в ЛЕ, «Уфе» надо сильно прибавить

    Уфа Лига Европы Футбол России
    Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал исход противостояния «Уфы» и «Прогреса» в Лиге Европы.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов
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    Напомним, «Уфа» вышла в следующий раунд Лиги Европы, обыграв «Прогрес» из Люксембурга по сумме двух матчей (2:1 дома и 2:2 в гостях).

    «В завершающей фазе игры "Уфа" дала нам эмоции, но сама игра была, конечно, очень тяжелой. Определенная доля везения присутствовала, но без везения никуда, так в любом виде спорта.

    Надо отдать должное "Уфе", все-таки клуб впервые играет в еврокубках. Следующий соперник будет еще сильнее.

    Для того, чтобы пройти еще один круг, уфимцам надо очень сильно прибавить», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ». 0

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