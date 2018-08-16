Рахимов: Чтобы пройти еще один круг в ЛЕ, «Уфе» надо сильно прибавить

Бывший главный тренер «Ахмата»прокомментировал исход противостоянияв Лиге Европы.

Напомним, «Уфа» вышла в следующий раунд Лиги Европы, обыграв «Прогрес» из Люксембурга по сумме двух матчей (2:1 дома и 2:2 в гостях).

«В завершающей фазе игры "Уфа" дала нам эмоции, но сама игра была, конечно, очень тяжелой. Определенная доля везения присутствовала, но без везения никуда, так в любом виде спорта.

Надо отдать должное "Уфе", все-таки клуб впервые играет в еврокубках. Следующий соперник будет еще сильнее.

Для того, чтобы пройти еще один круг, уфимцам надо очень сильно прибавить», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ». 0