Лига Европы: победы «Севильи» и «Рейнджерс», разгромное поражение «Фейеноорда» и другие результаты

Результаты всех матчей
Вторник, 7 августа
Вторник, 7 августа
«Пюник» (Армения) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 0:0
Четверг, 9 августа
«Уфа» (Россия) — «Прогрес Нидеркорн» (Люксембург) — 2:1
«Алашкерт» (Армения) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 0:2
«Спартакс» (Латвия) — «Судува» (Литва) — 0:1
«Хапоэль» Хайфа (Израиль) — «Аталанта» (Италия) — 1:4
«РБ Лейпциг» (Германия) — «КСУ Крайова» (Румыния) — 3:1
«Аполлон» (Кипр) — «Динамо-Брест» (Беларусь) — 4:0
«Динамо» Минск (Беларусь) — «Зенит» (Россия) — 4:0
«Лудогорец» (Болгария) — «Зриньски Мостар» (Босния) — 1:0
«Мариуполь» (Украина) — «Бордо» (Франция) — 1:3
«Сигма» (Чехия) — «Кайрат» Алматы (Казахстан) — 2:0
«Торпедо» Кутаиси (Грузия) — «Кукеси» (Албания) — 5:2
«Тренчин» (Словения) — «Фейеноорд» (Голландия) — 4:0
«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — АПОЭЛ (Кипр) — 2:2
«Шериф» (Молдова) — «Валюр» (Исландия) — 1:0
«Штурм» (Австрия) — АЕК Ларнака (Кипр) — 0:2
«Ягеллония» (Польша) — «Гент» (Бельгия) — 0:1
«Норшелланд» (Дания) — «Партизан» (Сербия) — 1:2
ЦСКА София (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) — 1:2
«Башакшехир» (Турция) — «Бернли» (Англия) — 0:0
«Бешикташ» (Турция) — ЛАСК (Австрия) — 1:0
«Витесс» (Голландия) — «Базель» (Швейцария) — 0:1
«Генк» (Бельгия) — «Лех» (Польша) — 2:0
«Олимпиакос» (Греция) — «Люцерн» (Швейцария) — 4:0
«Олимпия» Любляна (Словения) — ХИК (Финляндия) — 3:0
«Заря» (Украина) — «Брага» (Португалия) — 1:1
«Корк Сити» (Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия) — 0:2
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 0:2
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Марибор» (Словения) — 3:1
«Сарпсборг 08» (Норвегия) — «Риека» (Хорватия) — 1:1
«Спартак» Субботица (Сербия) — «Брондбю» (Дания) — 0:2
«Хайдук» (Хорватия) — «Стяуа» (Румыния) — 0:0
«Хиберниан» (Шотландия) — «Мольде» (Норвегия) — 0:0
«Легия» (Польша) — «Дюделанж» (Люксембург) — 1:2
«Слован» Братислава (Словакия) — «Рапид» (Австрия) — 2:1
«Севилья» (Испания) — «Жальгирис» (Литва)
Ответные матчи пройдут 16 августа. 0