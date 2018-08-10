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    Лига Европы: победы «Севильи» и «Рейнджерс», разгромное поражение «Фейеноорда» и другие результаты

    Лига Европы Маккаби Тель-Авив Уфа Зенит Мариуполь Заря Базель КамАЗ Бешикташ Брага Гент Копенгаген Лудогорец Олимпиакос Рейнджерс Русенборг Стяуа Шериф Бернли Севилья Бордо Аталанта
    Завершились первые матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы.

    Жорис Ньяньон и Эвер Банега
    Жорис Ньяньон и Эвер Банега
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    Результаты всех матчей

    Вторник, 7 августа

    «Пюник» (Армения) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 0:0

    Четверг, 9 августа

    «Уфа» (Россия) — «Прогрес Нидеркорн» (Люксембург) — 2:1
    «Алашкерт» (Армения) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 0:2
    «Спартакс» (Латвия) — «Судува» (Литва) — 0:1
    «Хапоэль» Хайфа (Израиль) — «Аталанта» (Италия) — 1:4
    «РБ Лейпциг» (Германия) — «КСУ Крайова» (Румыния) — 3:1
    «Аполлон» (Кипр) — «Динамо-Брест» (Беларусь) — 4:0
    «Динамо» Минск (Беларусь) — «Зенит» (Россия) — 4:0
    «Лудогорец» (Болгария) — «Зриньски Мостар» (Босния) — 1:0
    «Мариуполь» (Украина) — «Бордо» (Франция) — 1:3
    «Сигма» (Чехия) — «Кайрат» Алматы (Казахстан) — 2:0
    «Торпедо» Кутаиси (Грузия) — «Кукеси» (Албания) — 5:2
    «Тренчин» (Словения) — «Фейеноорд» (Голландия) — 4:0
    «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — АПОЭЛ (Кипр) — 2:2
    «Шериф» (Молдова) — «Валюр» (Исландия) — 1:0
    «Штурм» (Австрия) — АЕК Ларнака (Кипр) — 0:2
    «Ягеллония» (Польша) — «Гент» (Бельгия) — 0:1
    «Норшелланд» (Дания) — «Партизан» (Сербия) — 1:2
    ЦСКА София (Болгария) — «Копенгаген» (Дания) — 1:2
    «Башакшехир» (Турция) — «Бернли» (Англия) — 0:0
    «Бешикташ» (Турция) — ЛАСК (Австрия) — 1:0
    «Витесс» (Голландия) — «Базель» (Швейцария) — 0:1
    «Генк» (Бельгия) — «Лех» (Польша) — 2:0
    «Олимпиакос» (Греция) — «Люцерн» (Швейцария) — 4:0
    «Олимпия» Любляна (Словения) — ХИК (Финляндия) — 3:0
    «Заря» (Украина) — «Брага» (Португалия) — 1:1
    «Корк Сити» (Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия) — 0:2
    «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 0:2
    «Рейнджерс» (Шотландия) — «Марибор» (Словения) — 3:1
    «Сарпсборг 08» (Норвегия) — «Риека» (Хорватия) — 1:1
    «Спартак» Субботица (Сербия) — «Брондбю» (Дания) — 0:2
    «Хайдук» (Хорватия) — «Стяуа» (Румыния) — 0:0
    «Хиберниан» (Шотландия) — «Мольде» (Норвегия) — 0:0
    «Легия» (Польша) — «Дюделанж» (Люксембург) — 1:2
    «Слован» Братислава (Словакия) — «Рапид» (Австрия) — 2:1
    «Севилья» (Испания) — «Жальгирис» (Литва)

    Ответные матчи пройдут 16 августа. 0

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