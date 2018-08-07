Каррера: «Спартак» не боится ПАОКа и сыграет в свою игру

Массимо Каррера
90min.com
«Как сказал наш капитан команды, проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. И жарко будет не только из-за погоды в Греции, но и по причине яркой поддержки болельщиков хозяев. Нам будет противостоять собранная команда, организованная, поэтому матч будет совсем не лёгкий. Но мы не боимся ПАОКа и сыграем в нашу игру, но будем помнить, что матч продлится 120 минут.
Я лично не считаю, что "Спартак" является фаворитом. У нас нет повода так думать. ПАОК доказал, что является сильной командой, они выбили "Базель" из игры», — передает слова Карреры «Чемпионат».
Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и «Спартаком» пройдет 8 августа. 0