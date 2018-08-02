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    Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Локомотив»

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    «Локомотив» заинтересован в услугах форварда сборной Швеции и бельгийского «Андерлехта» Исаака Телина и будет бороться за трансфер футболиста с «Ньюкасл Юнайтед», сообщает HLN.

    Исаак Телин
    Исаак Телин
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    По данным источника, за Телина претенденты на него готовы заплатить от 5 до 6 миллионов евро.

    Отмечается, что чемпион России является фаворитом в борьбе за 26-летнего игрока, поскольку его может привлечь тот факт, что «Локомотив» выступит в Лиге чемпионов.

    Футболист сборной Швеции играет за «Андерлехт» с 2017 года, когда перешел из «Бордо». В прошлом сезоне Телин выступал за «Васланд-Беверен» на правах аренды, где забил 19 мячей в 33 матчах.

    Также Телин вошел в окончательную заявку сборной Швеции на чемпионат мира-2018, провел на турнире в России четыре матча и помог своей национальной команде пробиться в 1/4 финала. 1

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