«Амкар» может объявить о банкротстве

Михаил Сиваков
ФК «Амкар»
Об этом рассказал знакомый с ситуацией пермский юрист, которого нанял один из бывших футболистов «Амкара».
По его словам, клуб сознательно вводит всех в заблуждение, сообщая о ликвидации клуба, когда на самом деле «Амкар» хотят объявить банкротом, чтобы в итоге не отдавать долги.
«Вполне возможно, что сейчас они попытаются ввести упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. История с ликвидацией может продолжаться в районе шести месяцев, так как срок может быть продлен судом.
У кредиторов, в том числе у игроков, есть шанс просто не попасть в ликвидационный баланс», — цитирует юриста Sport24. 0