При этом Прядкин подчеркнул, что матч за Суперкубок России будет проходить на разных стадионах.
«Мы идем по пути популяризации футбола и поддержки арен, на которых проходил чемпионат мира. Станут ли со временем "Лужники" постоянной ареной для проведения Суперкубка? Я не могу это сказать. Планируется, что "Лужники" станут постоянной ареной для проведения финала Кубка России.
Суперкубок — коммерческий турнир, состоящий из одного матча. Мы будем стараться проводить его в разных регионах, чтобы популяризировать Премьер-Лигу и наш футбол. Международные компании проявляют интерес к Суперкубку, чтобы проводить его за границей. Это возможно», — передает слова Прядкина «Чемпионат».
Напомним, матч за Суперкубок России в этом году пройдет на стадионе «Нижний Новгород». 0