ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио СарриСарри взялся за дело
  • 15:56
    • ФИФА номинировала Черчесова на звание лучшего тренера года
  • 15:37
    • «Лужники» станут постоянной ареной для проведения финала Кубка России
  • 15:19
    • «Локомотив» близок к завершению сделки по Крыховяку
  • 15:05
    • «Спартак» и «Краснодар» хотят использовать VAR за свой счет
  • 12:55
    • Крушельницкий согласится на двухлетнюю дисквалификацию
    Все новости спорта

    «Лужники» станут постоянной ареной для проведения финала Кубка России

    Футбол России Кубок России
    Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что «Лужники» станут постоянной ареной для проведения финальных матчей Кубка России.

    «Лужники»
    «Лужники»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    При этом Прядкин подчеркнул, что матч за Суперкубок России будет проходить на разных стадионах.

    «Мы идем по пути популяризации футбола и поддержки арен, на которых проходил чемпионат мира. Станут ли со временем "Лужники" постоянной ареной для проведения Суперкубка? Я не могу это сказать. Планируется, что "Лужники" станут постоянной ареной для проведения финала Кубка России.

    Суперкубок — коммерческий турнир, состоящий из одного матча. Мы будем стараться проводить его в разных регионах, чтобы популяризировать Премьер-Лигу и наш футбол. Международные компании проявляют интерес к Суперкубку, чтобы проводить его за границей. Это возможно», — передает слова Прядкина «Чемпионат».

    Напомним, матч за Суперкубок России в этом году пройдет на стадионе «Нижний Новгород». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Подготовка «Рубина». Со скромными результатами и большими надеждами
  • Вчера в 00:54
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Бенфика»
  • 2,90
  • Послезавтра в 03:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одолеет ли «Астана» чемпиона Дании?
  • «Астана» — «Мидтьюлланн». Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
  • Сербы поставят литовских выскочек на место
  • «Црвена Звезда» — «Судува». Прогноз и ставки
  • 2,74
    •
  • БАТЭ с победы начнет путь в ЛЧ
  • Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов БАТЭ — ХИК. Прогноз и ставки
  • 1,73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол С кем поведешься: Мбаппе нашел себе неправильного другаЛучший молодой игрок ЧМ-2018 не смотрит в будущее при выборе друзей Вчера в 16:010
  • 11:49
    • Рауш: Черчесов правильно сделал, что не взял меня на ЧМ-2018
  • 11:18
    • Гаттузо заявил о желании Бонуччи покинуть «Милан»
  • 10:01
    • Легенда «Арсенала» может возглавить «Астон Виллу»
    Месут Озил Футбол Месут в трех частях. Почему Озил со скандалом покинул сборную ГерманииРазбираемся в череде проблем, которые повлекли за собой громкий скандал Вчера в 17:260
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Григорчук знает, как пройти датчан
  • 2,81
    •
  • 12:21
    • На Джорджевича претендуют два российских клуба
  • 11:34
    • «Бавария» отказалась продать Видаля в итальянский клуб
  • 10:52
    • «Енисей» купил американского защитника
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 17-23 июляКто нужен «Барселоне», кого зовет Симеоне, за кем следит Клопп и другие трансферные новости последних дней Вчера в 07:140
  • 09:45
    • Мостовой: Таких, как Зобнин, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек
  • 08:53
    • Федерер снялся с турнира в Торонто
  • 08:05
    • Лучший бомбардир чемпионата Израиля перейдет в «Рубин»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие