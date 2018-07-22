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    Салах полностью восстановился после травмы, заявил Клопп

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах полностью восстановился от травмы плеча, которую получил в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3).

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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    «Салах полностью восстановился. Мы находимся в постоянном контакте с ним. Он был в полном порядке. Что касается травмы плеча — уже все нормально, у него нет никаких проблем. Но мы были готовы к тому, что он пропустит несколько матчей.

    Салах — очень серьезный человек и понимает, что это его карьера. Неважно, чего хотят люди, если ты не готов, то не должен играть. На данный момент он рад, что вернулся, и мне приятно это видеть», — передает слова Клоппа The Mirror.

    Несмотря на это повреждение, форвард сыграл в составе сборной Египта на ЧМ-2018 — в двух матчах он забил два мяча.

    В прошлом сезоне он провел 52 матча за «красных», в которых забил 44 гола и сделал 16 голевых передач. 0

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