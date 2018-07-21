Марадона в Минске будет жить в особняке стоимостью в 20 млн долларов

Председатель правления брестскогорешил вопрос с жильем в Белоруссии, сообщает Clarin.

Диего Марадона newsstate.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

По информации источника, легендарный аргентинец будет жить в особняке в Минске, стоимость которого оценивается в 20 миллионов долларов. В доме расположены семь комнат, бассейн с подогревом и большой парк, а в распоряжении у Марадоны будет 11 сотрудников.

Также недалеко от дома находится аэропорт с частным самолетом, на котором Диего будет добираться на работу в Брест.

В контракте Марадоны с «Динамо» есть пункт, который предусматривает возможность для аргентинца разорвать соглашение, если ему не подойдет местный климат. 0