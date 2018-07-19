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    Брестское «Динамо» рассталось с экс-форвардом сборной Украины

    Между тем УЕФА
    Брестское «Динамо» покинули Артем Милевский, Алексей Гаврилович и Павел Савицкий, сообщает by.tribuna.com.

    Артем Милевский
    Артем Милевский
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    «Действительно, "Динамо" расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведён на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже.

    Причины, по которым "Динамо-Брест" расстаётся с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаёмся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы», — цитирует Хижинкову «Прессбол».

    В СМИ появилась информация, что причиной является нарушение дисциплины. 0

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