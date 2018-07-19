Брестское «Динамо» рассталось с экс-форвардом сборной Украины

«Действительно, "Динамо" расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведён на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже.

Причины, по которым "Динамо-Брест" расстаётся с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаёмся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы», — цитирует Хижинкову «Прессбол».

В СМИ появилась информация, что причиной является нарушение дисциплины. 0