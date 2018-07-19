«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести у «Баварии» двух футболистов

готовит трансферы нападающегои полузащитникаиз мюнхенской, сообщает The Independent.

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Согласно информации источника, «красные дьяволы» собираются приступить к переговорам на следующей неделе.

Алькантару манкунианцы хотели видеть в команде еще в 2013 году, но тогда игрок ушел в «Баварию» вместе с Хосепом Гвардиолой.

Левандовский интересовал главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью во времена его работы в мадридском «Реале» и лондонском «Челси».

Левандовский в минувшем сезоне провел в чемпионате Германии 30 матчей, в которых забил 29 голов и сделал две результативные передачи.

В активе Алькантары в 19 матчах Бундеслиги два гола и две результативные передачи. 0