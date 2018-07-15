ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная БельгииДневник ЧМ-2018. Бельгия пишет историю, Англия уезжает без призов
    Короче, ЧМ. 14 и 15 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 07:58
    • Куртуа прокомментировал информацию о переходе в «Реал»
  • 07:48
    • Роналду изначально хотел перейти в «Наполи», а не в «Ювентус»
  • 07:39
    • Сборная России получит от ФИФА 16 млн долларов, Бельгия — 24 млн
  • 07:19
    • «Зенит» не получал предложений по Дзюбе
    Все новости спорта

    Ван дер Сар советует Акинфееву попробовать себя в Европе

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России РФПЛ ЦСКА Трансферы Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Эдвин ван дер Сар посоветовал голкиперу сборной России Игорю Акинфееву перейти из ЦСКА в европейский клуб.

    Эдвин ван дер Сар
    Эдвин ван дер Сар
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Акинфееву нужно было уезжать из России намного раньше. Хотя вот я перешел из "Фулхэма" в "Манчестер Юнайтед" только в 34 года. Этот переход в европейский клуб мог бы стать для Акинфеева новым вызовом и возможностью поиграть против классных игроков. Я советую ему покинуть ЦСКА и попробовать закрепиться в Европе», — цитирует ван дер Сара «Лента.ру».

    Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. За это время голкипер провел в составе «армейцев» 565 матчей, 244 из которых провел на ноль.

    За сборную России голкипер сыграл в 110 матчах, в которых пропустил 95 мячей. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • От Кемпеса до Хёрста. Топ-5 финалов чемпионатов мира
  • Вчера в 23:57
    •
  • Прогноз
  • Франция — Хорватия
  • 2,0
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович уверенно возьмет титул
  • Кевин Андерсон — Новак Джокович. Прогноз и ставки
  • 1,75
    •
  • Позволит ли Хорватия французам «засушить» финал ЧМ-2018?
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2,0
    •
  • Провалит ли Франция второй финал большого турнира подряд?
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эден Азар Футбол Трансферные сражения: «Челси» против «Манчестер Сити»Приобретение «Челси» Жоржиньо означает, что «Манчестер Сити» проиграл последнюю трансферную битву своему прямому конкуренту из Англии Вчера в 20:260
  • 21:41
    • Защитник «Спартака» впервые за семь месяцев вернулся в общую группу
  • 20:59
    • Англия — не одна из четырех самых сильных команд мира, считает Саутгейт
  • 20:28
    • Кербер стала чемпионкой Уимблдона, обыграв Серену Уильямс
    Анжелика Кербер Теннис Уимблдон. Уильямс уступила Кербер титул, Джокович остановил Надаля,Результаты очередного игрового дня на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» 00:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кому достанутся медали?
  • 3,50
    •
  • 08:22
    • Ван дер Сар советует Акинфееву попробовать себя в Европе
  • 08:18
    • «Суонси» подписал 19-летнего шведа
  • 08:07
    • Маммана не верит в слухи о том, что Месси управлял сборной на ЧМ
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бельгия — Англия 2:0Сборная Бельгии выиграла матч за третье место ЧМ-2018. Лучшие фото Вчера в 19:01
  • 18:52
    • Сборная Бельгии победила Англию и заняла третье место на ЧМ-2018
  • 08:06
    • Де Брейне: Сборная Бельгии очень гордится, что заняла третье место на ЧМ-2018
  • 18:36
    • Полузащитник сборной Хорватии пропустил тренировку перед финалом ЧМ-2018
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие