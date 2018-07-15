Ван дер Сар советует Акинфееву попробовать себя в Европе

Бывший вратарьи сборнойпосоветовал голкиперу сборнойперейти изв европейский клуб.

«Акинфееву нужно было уезжать из России намного раньше. Хотя вот я перешел из "Фулхэма" в "Манчестер Юнайтед" только в 34 года. Этот переход в европейский клуб мог бы стать для Акинфеева новым вызовом и возможностью поиграть против классных игроков. Я советую ему покинуть ЦСКА и попробовать закрепиться в Европе», — цитирует ван дер Сара «Лента.ру».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. За это время голкипер провел в составе «армейцев» 565 матчей, 244 из которых провел на ноль.

За сборную России голкипер сыграл в 110 матчах, в которых пропустил 95 мячей. 0