Марадона: Проблема сборной Аргентины не в Месси

Знаменитый экс-футболистпрокомментировал неудачное выступление сборнойна чемпионате мира-2018 в России.

Аргентинцы смогли выйти в 1/8 финала, но там уступили Франции со счетом 3:4. Многие болельщики привыкли винить во всех неудачах лидера аргентинцев Лионеля Месси.

«Невозможно постоянно возглагать все проблемы команды на плечи Месси. Почему он должен забивать голы, отдавать передачи и совершать отборы одновременно? Это невозможно.

Мы должны создать из набора звезд полноценную команду, иначе ничего не получится. Проблема этой сборной Аргентины не в Месси, а в качестве коллективной игры», — цитирует Марадону A Bola. 0