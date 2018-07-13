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    Марадона: Проблема сборной Аргентины не в Месси

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Знаменитый экс-футболист Диего Марадона прокомментировал неудачное выступление сборной Аргентины на чемпионате мира-2018 в России.

    Диего Марадона
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    Аргентинцы смогли выйти в 1/8 финала, но там уступили Франции со счетом 3:4. Многие болельщики привыкли винить во всех неудачах лидера аргентинцев Лионеля Месси.

    «Невозможно постоянно возглагать все проблемы команды на плечи Месси. Почему он должен забивать голы, отдавать передачи и совершать отборы одновременно? Это невозможно.

    Мы должны создать из набора звезд полноценную команду, иначе ничего не получится. Проблема этой сборной Аргентины не в Месси, а в качестве коллективной игры», — цитирует Марадону A Bola. 0

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