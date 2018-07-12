Хавбек сборной Хорватии получил травму в матче с Англией

Иван Перишич
GettyImages
29-летний хорват получил повреждение в полуфинале и был госпитализирован с подозрением на травму правого коленного сустава, сообщает «Рен ТВ».
Обследование показало, что Перишич получил частичное повреждение портняжной мышцы — мышцы передней группы бедра.
Пока неизвестно, сможет ли хавбек принять участие в финальном матче турнира против Франции (15 июля, «Лужники»).
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Перишич был признан лучшим игроком встречи между Хорватией и Англией. Он забил гол и отдал результативную передачу. 0