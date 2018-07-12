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    Хавбек сборной Хорватии получил травму в матче с Англией

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    Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич был доставлен в одну из московских больниц сразу после матча 1/2 финала чемпионата мира против Англии (2:1 д.в.).

    Иван Перишич
    Иван Перишич
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    29-летний хорват получил повреждение в полуфинале и был госпитализирован с подозрением на травму правого коленного сустава, сообщает «Рен ТВ».

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    • Обследование показало, что Перишич получил частичное повреждение портняжной мышцы — мышцы передней группы бедра.

    Пока неизвестно, сможет ли хавбек принять участие в финальном матче турнира против Франции (15 июля, «Лужники»).

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Перишич был признан лучшим игроком встречи между Хорватией и Англией. Он забил гол и отдал результативную передачу. 0

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