Хавбек сборной Хорватии получил травму в матче с Англией

Полузащитник сборной Хорватиибыл доставлен в одну из московских больниц сразу после матча 1/2 финала чемпионата мира против Англии (2:1 д.в.).

29-летний хорват получил повреждение в полуфинале и был госпитализирован с подозрением на травму правого коленного сустава, сообщает «Рен ТВ».

Обследование показало, что Перишич получил частичное повреждение портняжной мышцы — мышцы передней группы бедра.

Пока неизвестно, сможет ли хавбек принять участие в финальном матче турнира против Франции (15 июля, «Лужники»).

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Перишич был признан лучшим игроком встречи между Хорватией и Англией. Он забил гол и отдал результативную передачу. 0