«Манчестер Сити» объявил о переходе Мареза

Лучший футболист сезона-2015/16 в английской Премьер-лигеперешел из «Лестера» в «Манчестер Сити», сообщается на официальном сайте «горожан».

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27-летний полузащитник сборной Алжира подписал контракт сроком на пять лет и будет играть за свою новую команду под 26-м номером. Сумма трансфера не разглашается. По данным британских СМИ, она составила 60 миллионов фунтов стерлингов, что является клубным рекордом для «Лестера».

«Я очень рад переходу в "Сити" — команду, которая достигла больших высот с Пепом Гвардиолой, — сказал Марез. — Я с удовольствием следил за их прогрессом. Коллективы Пепа ведут атакующую игру, что идеально мне подходит, а в прошлом сезоне "горожане" играли просто великолепно. Считаю, что в ближайшие годы мы можем добиться большого успеха. Уверен, что и сам стану играть лучше».

Марез перешел в «Лестер» в январе 2014 года из французского «Гавра». В составе «лис» хавбек провел 179 матчей, в которых забил 48 мячей.

За сборную Алжира Марез провел 39 матчей, забив 8 мячей. 0