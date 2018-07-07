Форсберг: Первый гол англичан нас шокировал

Полузащитник сборной Швециизаявил, что его команду шокировал первый пропущенный гол в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Англии.

Сборная Англии в субботу в Самаре победила команду Швеции со счетом 2:0. Счет на 30-й минуте открыл Харри Магуайр после подачи углового.

«Мы знали, что это будет сложный матч, были к этому готовы. Хорошо выполнили план на игру и постарались сделать в каждом эпизоде все, что могли.

Пытались контролировать мяч по максимуму, но, к сожалению, было много потерь. А после первого гола энергия ушла. Он нас шокировал.

Однозначно, итоги турнира позитивны, в нас никто не верил изначально, а мы превзошли многие большие команды, выйдя в 1/4 финала, где уступили очень сильной сборной Англии.

Гордимся проделанной работой. Нам грустно, что покидаем турнир, но жизнь продолжается», — приводит слова игрока «Р-Спорт». 0