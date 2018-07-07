Форсберг: Первый гол англичан нас шокировал

Эмиль Форсберг
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Сборная Англии в субботу в Самаре победила команду Швеции со счетом 2:0. Счет на 30-й минуте открыл Харри Магуайр после подачи углового.
«Мы знали, что это будет сложный матч, были к этому готовы. Хорошо выполнили план на игру и постарались сделать в каждом эпизоде все, что могли.
Пытались контролировать мяч по максимуму, но, к сожалению, было много потерь. А после первого гола энергия ушла. Он нас шокировал.
Однозначно, итоги турнира позитивны, в нас никто не верил изначально, а мы превзошли многие большие команды, выйдя в 1/4 финала, где уступили очень сильной сборной Англии.
Гордимся проделанной работой. Нам грустно, что покидаем турнир, но жизнь продолжается», — приводит слова игрока «Р-Спорт». 0