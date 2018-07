Вратарь сборной Англииперед серией пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии​ получил бутылочку с водой, на которой была шпаргалка.

По данным Sky Sports, на бутылке было написано, как колумбийцы предпочитают пробивать одиннадцатиметровые.

Напомним, после игры Пикфорд заявил, что только Радамель Фалькао ударил не в тот угол, куда бьет обычно.

