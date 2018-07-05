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    Табарес: Кавани? Через 24 часа вы все узнаете

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    Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против Франции отметил, что не хочет спекулировать на информации о возможном участии или неучастии форварда Эдинсона Кавани.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани
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    Кавани получил повреждение в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1). Позднее у форварда, забившего три мяча в четырех матчах турнира, было выявлено повреждение мышц левой ноги.

    В четверг нападающий тренировался по индивидуальной программе.

    «После этой травмы, конечно, он расстроился. Для нас это очень важный футболист, который играл прекрасно на этом турнире.
    После повреждения он приступил к работе над восстановлением. Он хочет реализовать свои мечты и делает все для этого.

    Мы дали достаточно информации о его травме в нескольких пресс-релизах ранее. Я не хочу участвовать в играх СМИ, через 24 часа вы все узнаете.

    Мы не притворяемся, мы не хотим создавать никаких слухов», — цитирует ТАСС Табареса.

    Встреча Уругвай — Франция пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде (начало — 17:00 мск). 0

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