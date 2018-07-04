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    Карасев больше не будет судить матчи ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 ФИФА Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Судейский комитет ФИФА не включил российского арбитра Сергея Карасева в список рефери, которые продолжат работу на чемпионате мира, сообщается в пресс-релизе ФИФА.

    Сергей Карасев
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    ФИФА сократила список до 17 рефери, 37 помощников и 10 видеоассистентов с учетом числа оставшихся матчей и выразила благодарность всем арбитрам, которые работали на матчах турнира.

    В список судей, которые будут работать на оставшихся матчах, вошли:

    от УЕФА: Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения);

    от Конфедерации футбола Океании: Мэттью Конгер (Новая Зеландия);

    от Южноамериканской конфедерации футбола: Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина) и Сандро Риччи (Бразилия);

    от Азиатской конфедерации футбола: Алиреза Фагани (Иран) и Наваф Шукралла (Бахрейн);

    от Африканской конфедерации футбола: Маланг Дидхиу (Сенегал) и Джанни Сиказу (Замбия);

    от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна: Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба — США) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).

    Карасев и его помощники Тихон Калугин и Антон Аверьянов — единственная российская бригада арбитров, получившая возможность обслуживать матчи домашнего чемпионата мира — работала на матче группового этапа Австралия — Перу (0:2). 0

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