Канчельскис: Игра против сборной Испании была некрасивая, но результат достигнут

Бывший футболист сборнойзаявил, что победа российской команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира не убедила его в качественной работе

«Результат неожиданный. Эмоции, конечно, позитивные. Ребята молодцы! Отстояли, отбились. Да, игра некрасивая, тягучая. Но результат достигнут! Это самое главное. Почти не создавали моментов, но вытерпели. Не бежали вперед, держали оборону», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс» .

Напомним, 1 июля сборная России в игре 1/8 ЧМ-2018, которая проходила на стадионе «Лужники» в Москве, победила сборную Испании. Исход матча решила серия пенальти.

В четвертьфинале турнира команда России сыграет со сборной Хорватии. Этот матч пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. 0